Форвард Рантанен связался с защитником Романовым, но пока не получил ответа

Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен связался с российским защитником «Нью-Йорк Айлендерс» Александром Романовым после того как нанёс последнему травму в игре команд, сообщает журналистка Лия Ассимакопулос на своей странице в социальной сети Х.

«Микко Рантанен рассказал, что связался с Александром Романовым, чтобы пожелать ему всего наилучшего и передать, что не имел злого умысла. Он добавил, что пока не получил ответа», — написала Ассимакопулос.

Момент с травмой Романова состоялся на последней минуте встречи, за толчок на борт финский форвард получил удаление до конца матча. Россиянин не смог самостоятельно подняться со льда и покинул площадку лишь при помощи партнёров по команде.