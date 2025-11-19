Форвард Рантанен связался с защитником Романовым, но пока не получил ответа
Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен связался с российским защитником «Нью-Йорк Айлендерс» Александром Романовым после того как нанёс последнему травму в игре команд, сообщает журналистка Лия Ассимакопулос на своей странице в социальной сети Х.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ритчи (Дюклер, Пулок) – 30:31 1:1 Робертсон (Сегин, Хейсканен) – 32:26 1:2 Хорват (Палмьери, Хейнеман) – 43:12 1:3 Палмьери – 47:38 (sh) 2:3 Робертсон (Сегин, Рантанен) – 58:01
«Микко Рантанен рассказал, что связался с Александром Романовым, чтобы пожелать ему всего наилучшего и передать, что не имел злого умысла. Он добавил, что пока не получил ответа», — написала Ассимакопулос.
Момент с травмой Романова состоялся на последней минуте встречи, за толчок на борт финский форвард получил удаление до конца матча. Россиянин не смог самостоятельно подняться со льда и покинул площадку лишь при помощи партнёров по команде.
