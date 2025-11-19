Результаты матчей КХЛ на 19 ноября 2025 года

Сегодня, 19 ноября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 19 ноября 2025 года:

«Локомотив» – «Шанхайские Драконы» — 3:4 ОТ;

«Сочи» – «Салават Юлаев» — 2:1.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 41 очком после 29 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 44 очка после 28 игр. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».