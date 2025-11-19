Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей ВХЛ на 19 ноября 2025 года

Результаты матчей ВХЛ на 19 ноября 2025 года
Комментарии

Сегодня, 19 ноября, прошли семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 19 ноября 2025 года:

ХК «Норильск» – «Челны» — 3:6;
«Омские Крылья» – «Олимпия» — 2:0;
«Зауралье» – «Молот» — 3:2;
«Югра» – «Ижсталь» — 4:2;
«Рубин» – «Торос» — 3:2;
«Торпедо-Горький» – «Горняк-УГМК» — 4:5 Б;
«Химик» – «Челмет» — 2:3.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 42 очка в 27 матчах. Второе место занимает «Металлург» с 41 очком после 26 встреч. Тройку замыкает «Магнитка» (38 очков в 28 матчах).

Календарь ВХЛ
Таблица ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android