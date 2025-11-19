Результаты матчей ВХЛ на 19 ноября 2025 года

Сегодня, 19 ноября, прошли семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 19 ноября 2025 года:

ХК «Норильск» – «Челны» — 3:6;

«Омские Крылья» – «Олимпия» — 2:0;

«Зауралье» – «Молот» — 3:2;

«Югра» – «Ижсталь» — 4:2;

«Рубин» – «Торос» — 3:2;

«Торпедо-Горький» – «Горняк-УГМК» — 4:5 Б;

«Химик» – «Челмет» — 2:3.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 42 очка в 27 матчах. Второе место занимает «Металлург» с 41 очком после 26 встреч. Тройку замыкает «Магнитка» (38 очков в 28 матчах).