Овечкин сократил до трёх матчей отставание от Айзермана по числу проведённых игр в НХЛ

40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Эдмонтон Ойлерз», который проходит в эти минуты в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Таким образом, Овечкин проводит свой 1511-й матч в НХЛ.
В истории североамериканской лиги Овечкин всё ещё занимает чистое 24-е место по количеству сыгранных матчей и теперь отстаёт на четыре игры от Стива Айзермана (1514 матчей, 23-я строчка). На 22-й и 21-й строчках строчке рейтинга находятся выступающий за «Колорадо Эвеланш» защитник Брент Бёрнс и завершивший карьеру нападающий Мэтт Каллен. У обоих по 1516 матчей.
Рекордсменом НХЛ по числу матчей в регулярных сезонах НХЛ является Патрик Марло — 1779.
На момент написания новости идёт первый период. Счёт 1:0 в пользу хозяев льда.
Главные рекорды Александра Овечкина:
- 20 ноября 2025
-
03:43
-
03:33
-
03:30
-
03:27
-
03:21
-
03:16
- 19 ноября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:02
-
22:47
-
22:29
-
22:21
-
22:14
-
22:10
-
22:05
-
21:59
-
21:40
-
21:24
-
21:05
-
20:46
-
20:27
-
20:08
-
19:46
-
19:29
-
19:13
-
18:52
-
18:33
-
18:20
-
18:00
-
17:50
-
17:33
-
17:21
-
16:58