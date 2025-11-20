Овечкин сократил до трёх матчей отставание от Айзермана по числу проведённых игр в НХЛ

40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Эдмонтон Ойлерз», который проходит в эти минуты в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Таким образом, Овечкин проводит свой 1511-й матч в НХЛ.

В истории североамериканской лиги Овечкин всё ещё занимает чистое 24-е место по количеству сыгранных матчей и теперь отстаёт на четыре игры от Стива Айзермана (1514 матчей, 23-я строчка). На 22-й и 21-й строчках строчке рейтинга находятся выступающий за «Колорадо Эвеланш» защитник Брент Бёрнс и завершивший карьеру нападающий Мэтт Каллен. У обоих по 1516 матчей.

Рекордсменом НХЛ по числу матчей в регулярных сезонах НХЛ является Патрик Марло — 1779.

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 1:0 в пользу хозяев льда.

Главные рекорды Александра Овечкина: