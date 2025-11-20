Скидки
Александр Овечкин забросил 904-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру

Комментарии

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 904-й гол в регулярных сезонах НХЛ за карьеру. Форвард отличился в домашнем матче с «Эдмонтон Ойлерз», который проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне, установив текущий счёт 2:0 на седьмой минуте игры.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1-й период
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Протас (Карлсон, Сурдиф) – 02:17     2:0 Овечкин (Чикран, Рой) – 06:04     2:1 Нурс (Макдэвид, Драйзайтль) – 07:05     3:1 Леонард (Макмайкл, Карлсон) – 10:34     3:2 Нурс (Хайман) – 12:17    

Ассистировали на шайбу Овечкину Джейкоб Чикран и Мэтт Рой.

6 апреля 2025 года в выездной встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив прежний рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). До конца сезона-2024/2025 Александр успел довести свой снайперский показатель до 897 голов, в новом сезоне-2025/2026 — до 903.

Главные рекорды Александра Овечкина:

