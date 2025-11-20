Видео 904-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», который проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. 40-летний форвард отличился на седьмой минуте, установив текущий счёт 2:0 в пользу «столичных».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В ходе позиционной атаки «Вашингтона» Овечкин оказался на траектории дальнего броска защитника Джейкоба Чикрана, перекрывая обзор вратарю Стюарту Скиннеру, и подправил шайбу в сетку.