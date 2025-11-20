Овечкин забросил 981-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 35 голов

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», который проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. Этот гол стал для капитана «столичных» 981-м в карьере НХЛ с учётом плей-офф.
На счету Александра Овечкина теперь 904 гола в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 981 шайба в НХЛ.
По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 36 шайб.
На момент написания новости идёт первый период. Счёт 2:1 в пользу столичной команды.
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:
- 20 ноября 2025
-
03:43
-
03:33
-
03:30
-
03:27
-
03:21
-
03:16
- 19 ноября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:02
-
22:47
-
22:29
-
22:21
-
22:14
-
22:10
-
22:05
-
21:59
-
21:40
-
21:24
-
21:05
-
20:46
-
20:27
-
20:08
-
19:46
-
19:29
-
19:13
-
18:52
-
18:33
-
18:20
-
18:00
-
17:50
-
17:33
-
17:21
-
16:58