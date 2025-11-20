40-летний Овечкин забил гол в третьем матче подряд в текущем сезоне

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в третьем матче подряд в текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиги. Это первая подобная серия для россиянина в текущем сезоне.

Это произошло в первом периоде домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», который проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. На момент написания новости идёт первый период. Счёт 3:1 в пользу столичной команды.

Этот гол стал для капитана «столичных» 981-м в карьере НХЛ с учётом плей-офф и 904-м в регулярках. Всего же в нынешнем сезоне в активе россиянина семь голов и девять результативных передач в 20 матчах соревнования.

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ: