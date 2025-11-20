Скидки
40-летний Овечкин забил гол в третьем матче подряд в текущем сезоне

Комментарии

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в третьем матче подряд в текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиги. Это первая подобная серия для россиянина в текущем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1-й период
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Протас (Карлсон, Сурдиф) – 02:17     2:0 Овечкин (Чикран, Рой) – 06:04     2:1 Нурс (Макдэвид, Драйзайтль) – 07:05     3:1 Леонард (Макмайкл, Карлсон) – 10:34     3:2 Нурс (Хайман) – 12:17    

Это произошло в первом периоде домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», который проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. На момент написания новости идёт первый период. Счёт 3:1 в пользу столичной команды.

Этот гол стал для капитана «столичных» 981-м в карьере НХЛ с учётом плей-офф и 904-м в регулярках. Всего же в нынешнем сезоне в активе россиянина семь голов и девять результативных передач в 20 матчах соревнования.

Овечкин забросил 981-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 35 голов

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:

