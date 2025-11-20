Александр Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки без учёта голов в пустые ворота

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 904-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, отметившись заброшенной шайбой в домашней игре с «Эдмонтон Ойлерз». 40-летний форвард отличился на седьмой минуте матча, который проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне, установив текущий счёт 2:0 в пользу «столичных». Благодаря этому Овечкин смог повторить ещё один снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Из 904 своих шайб Овечкин 66 забросил в пустые ворота — он является рекордсменом НХЛ по этому показателю. В то же время Гретцки забил за карьеру 894 гола, из них 56 в пустые ворота. Таким образом, на счету обоих легендарных хоккеистов теперь по 838 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ без учёта голов в пустые ворота.

