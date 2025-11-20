Александр Овечкин до двух очков сократил отставание от Джо Сакика в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (3:2 после первого периода), который проходит в эти минуты на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены». Благодаря этому занимающий 11-е место в списке бомбардиров НХЛ за всю историю капитан «столичных» сократил отставание от находящегося на 10-й строчке рейтинга Джо Сакика до двух очков.
За карьеру в НХЛ на счету Овечкина на текущий момент стало 1639 (904+735) очков. На счету Джо Сакика, который является следующей целью Александра, 1641 (625+1016) очко. Таким образом, отставание Овечкина от Сакика сократилось до двух результативных действий.
Лучшим бомбардиром НХЛ всех времён является канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 (894+1963) очков.
Видео: Александр Овечкин встретился с Егором Дёминым
- 20 ноября 2025
-
04:31
-
04:07
-
03:56
-
03:43
-
03:33
-
03:30
-
03:27
-
03:21
-
03:16
- 19 ноября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:02
-
22:47
-
22:29
-
22:21
-
22:14
-
22:10
-
22:05
-
21:59
-
21:40
-
21:24
-
21:05
-
20:46
-
20:27
-
20:08
-
19:46
-
19:29
-
19:13
-
18:52
-
18:33
-
18:20
-
18:00
-
17:50