Александр Овечкин до двух очков сократил отставание от Джо Сакика в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (3:2 после первого периода), который проходит в эти минуты на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены». Благодаря этому занимающий 11-е место в списке бомбардиров НХЛ за всю историю капитан «столичных» сократил отставание от находящегося на 10-й строчке рейтинга Джо Сакика до двух очков.

За карьеру в НХЛ на счету Овечкина на текущий момент стало 1639 (904+735) очков. На счету Джо Сакика, который является следующей целью Александра, 1641 (625+1016) очко. Таким образом, отставание Овечкина от Сакика сократилось до двух результативных действий.

Лучшим бомбардиром НХЛ всех времён является канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 (894+1963) очков.

