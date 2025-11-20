Скидки
Александр Овечкин до двух очков сократил отставание от Джо Сакика в истории НХЛ

Александр Овечкин до двух очков сократил отставание от Джо Сакика в истории НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (3:2 после первого периода), который проходит в эти минуты на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены». Благодаря этому занимающий 11-е место в списке бомбардиров НХЛ за всю историю капитан «столичных» сократил отставание от находящегося на 10-й строчке рейтинга Джо Сакика до двух очков.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
5 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Протас (Карлсон, Сурдиф) – 02:17     2:0 Овечкин (Чикран, Рой) – 06:04     2:1 Нурс (Макдэвид, Драйзайтль) – 07:05     3:1 Леонард (Макмайкл, Карлсон) – 10:34     3:2 Нурс (Хайман) – 12:17     4:2 Леонард (Макмайкл) – 31:49     4:3 Томашек (Манджапане, Янмарк) – 42:41     5:3 Бовиллье – 46:37    

За карьеру в НХЛ на счету Овечкина на текущий момент стало 1639 (904+735) очков. На счету Джо Сакика, который является следующей целью Александра, 1641 (625+1016) очко. Таким образом, отставание Овечкина от Сакика сократилось до двух результативных действий.

Лучшим бомбардиром НХЛ всех времён является канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 (894+1963) очков.


