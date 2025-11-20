Скидки
Хоккей

В матче «Вашингтон» — «Эдмонтон» было заброшено пять шайб за 13 минут. Овечкин отличился

Комментарии

Завершился первый период матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, где встречаются «Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз». Игра проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. Счёт 3:2 в пользу столичной команды. Все пять шайб были заброшены в течение 10 минут в период с третьей по 13-ю минуты.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
5 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Протас (Карлсон, Сурдиф) – 02:17     2:0 Овечкин (Чикран, Рой) – 06:04     2:1 Нурс (Макдэвид, Драйзайтль) – 07:05     3:1 Леонард (Макмайкл, Карлсон) – 10:34     3:2 Нурс (Хайман) – 12:17     4:2 Леонард (Макмайкл) – 31:49     4:3 Томашек (Манджапане, Янмарк) – 42:41     5:3 Бовиллье – 46:37    

Одну из шайб забросил 40-летний российский форвард, капитан столичной команды Александр Овечкин.

Отметим, в текущем сезоне «Вашингтон» располагается на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 20 очков после 19 сыгранных встреч. «Эдмонтон» также пока не входит в зону плей-офф, расположившись на 11-й строчке Запада с 22 очками после 21 игры.

