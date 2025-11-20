В матче «Вашингтон» — «Эдмонтон» было заброшено пять шайб за 13 минут. Овечкин отличился

Завершился первый период матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, где встречаются «Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз». Игра проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. Счёт 3:2 в пользу столичной команды. Все пять шайб были заброшены в течение 10 минут в период с третьей по 13-ю минуты.

Одну из шайб забросил 40-летний российский форвард, капитан столичной команды Александр Овечкин.

Отметим, в текущем сезоне «Вашингтон» располагается на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 20 очков после 19 сыгранных встреч. «Эдмонтон» также пока не входит в зону плей-офф, расположившись на 11-й строчке Запада с 22 очками после 21 игры.

Лучшие снайперы российского хоккея: