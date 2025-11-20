Скидки
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин повторил исторический рекорд НХЛ, установленный Горди Хоу

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», который проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. 40-летний форвард отличился на седьмой минуте и, как сообщает пресс-служба лиги, вновь вписал своё имя в историю лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
5 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Протас (Карлсон, Сурдиф) – 02:17     2:0 Овечкин (Чикран, Рой) – 06:04     2:1 Нурс (Макдэвид, Драйзайтль) – 07:05     3:1 Леонард (Макмайкл, Карлсон) – 10:34     3:2 Нурс (Хайман) – 12:17     4:2 Леонард (Макмайкл) – 31:49     4:3 Томашек (Манджапане, Янмарк) – 42:41     5:3 Бовиллье – 46:37    

Благодаря этой шайбе Овечкин забил свой 480-й гол на «Кэпитал Уан-Арене», догнав Горди Хоу (480 голов на «Детройт Олимпия») и повторив рекорд НХЛ по количеству голов на одном и том же стадионе с учётом плей-офф. Для Овечкина этот гол — седьмой в сезоне.

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 4:2 в пользу столичной команды.

