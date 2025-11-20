Александр Овечкин повторил исторический рекорд НХЛ, установленный Горди Хоу

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», который проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. 40-летний форвард отличился на седьмой минуте и, как сообщает пресс-служба лиги, вновь вписал своё имя в историю лиги.

Благодаря этой шайбе Овечкин забил свой 480-й гол на «Кэпитал Уан-Арене», догнав Горди Хоу (480 голов на «Детройт Олимпия») и повторив рекорд НХЛ по количеству голов на одном и том же стадионе с учётом плей-офф. Для Овечкина этот гол — седьмой в сезоне.

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 4:2 в пользу столичной команды.

