Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вашингтон Кэпиталз — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 20 ноября 2025, счет 7:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Голы Александра Овечкина и Алексея Протаса помогли «Вашингтону» переиграть «Эдмонтон»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 19 на 20 ноября мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Протас (Карлсон, Сурдиф) – 02:17     2:0 Овечкин (Чикран, Рой) – 06:04     2:1 Нурс (Макдэвид, Драйзайтль) – 07:05     3:1 Леонард (Макмайкл, Карлсон) – 10:34     3:2 Нурс (Хайман) – 12:17     4:2 Леонард (Макмайкл) – 31:49     4:3 Томашек (Манджапане, Янмарк) – 42:41     5:3 Бовиллье (Строум) – 46:37     5:4 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 47:47 (pp)     6:4 Уилсон (Макмайкл, Карлсон) – 58:59     7:4 Уилсон – 59:27    

40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, в его активе два броска в створ и показатель полезности "+2". Белорусский форвард «столичных» Алексей Протас также записал на свой счёт гол. Нападающий гостей Василий Подколзин результативными действиями не отметился.

Авторами остальных голов «Вашингтона» стали Райан Леонард (дубль), Энтони Бовиллье и Том Уилсон (дубль в пустые ворота), за «Эдмонтон» отличились Дарнелл Нурс (дубль), Давид Томашек и Леон Драйзайтль. У капитана «Ойлерз» Коннора Макдэвида два ассиста.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android