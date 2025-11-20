Голы Александра Овечкина и Алексея Протаса помогли «Вашингтону» переиграть «Эдмонтон»

В ночь с 19 на 20 ноября мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:4.
40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, в его активе два броска в створ и показатель полезности "+2". Белорусский форвард «столичных» Алексей Протас также записал на свой счёт гол. Нападающий гостей Василий Подколзин результативными действиями не отметился.
Авторами остальных голов «Вашингтона» стали Райан Леонард (дубль), Энтони Бовиллье и Том Уилсон (дубль в пустые ворота), за «Эдмонтон» отличились Дарнелл Нурс (дубль), Давид Томашек и Леон Драйзайтль. У капитана «Ойлерз» Коннора Макдэвида два ассиста.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
