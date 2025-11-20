40-летний Овечкин повторил достижение Каллена девятилетней давности

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в третьем матче подряд в текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиги и, тем самым, повторил достижение экс-форварда «Питтсбург Пингвинз» Мэтта Каллена 2016 года.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин стал первым игроком, забившим в трёх матчах подряд в возрасте 40 лет за последние девять лет после того, как этого достиг Каллен.

Это произошло в первом периоде домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», который завершился недавно на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне победой хозяев со счётом 7:4.

