Вице-капитан «Вашингтона» Уилсон дважды забил в пустые ворота «Эдмонтона» в концовке игры

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий и вице-капитан «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон отметился дублем в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», который завершился недавно на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне победой хозяев со счётом 7:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Протас (Карлсон, Сурдиф) – 02:17     2:0 Овечкин (Чикран, Рой) – 06:04     2:1 Нурс (Макдэвид, Драйзайтль) – 07:05     3:1 Леонард (Макмайкл, Карлсон) – 10:34     3:2 Нурс (Хайман) – 12:17     4:2 Леонард (Макмайкл) – 31:49     4:3 Томашек (Манджапане, Янмарк) – 42:41     5:3 Бовиллье (Строум) – 46:37     5:4 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 47:47 (pp)     6:4 Уилсон (Макмайкл, Карлсон) – 58:59     7:4 Уилсон – 59:27    

Примечательно, что обе свои шайбы американец забросил в последние 62 секунды третьего периода, когда соперник поменял вратаря на шестого полевого игрока.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

31-летний нападающий столичной команды набрал 20 (11+9) очков в 20 матчах сезона-2025/2026 НХЛ. В следующем матче «Вашингтон» в гостях сыграет с «Монреаль Канадиенс». Встреча пройдёт 21 ноября.

Комментарии
