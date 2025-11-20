Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вице-капитан «Вашингтона» Уилсон дважды забил в пустые ворота «Эдмонтона» в концовке игры

Нападающий и вице-капитан «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон отметился дублем в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», который завершился недавно на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне победой хозяев со счётом 7:4.

Примечательно, что обе свои шайбы американец забросил в последние 62 секунды третьего периода, когда соперник поменял вратаря на шестого полевого игрока.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

31-летний нападающий столичной команды набрал 20 (11+9) очков в 20 матчах сезона-2025/2026 НХЛ. В следующем матче «Вашингтон» в гостях сыграет с «Монреаль Канадиенс». Встреча пройдёт 21 ноября.

Материалы по теме 40-летний Овечкин повторил достижение Каллена девятилетней давности

Сколько платят хоккеистам НХЛ: