Александр Овечкин вышел на восьмое место по важному бомбардирскому показателю в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», который недавно завершился на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. 40-летний форвард отличился на седьмой минуте первого периода и вышел на восьмую строчку в истории лиги по важному бомбардирскому показателю.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин набрал хотя бы одно очко в матче регулярного чемпионат в 1007-й раз, опередив по этому показателю Джо Торнтона (1006), выйдя, тем самым, на восьмое место. Возглавляет данный рейтинг Уэйн Гретцки, который во время карьеры набирал в матче хотя бы одно очко 1221 раз.
Отметим, всего в текущем сезоне в активе Александра Овечкина семь заброшенных шайб и девять результативных передач в 20 сыгранных матчах.
- 20 ноября 2025
-
06:35
-
06:21
-
06:20
-
06:09
-
05:43
-
05:40
-
04:31
-
04:07
-
03:56
-
03:43
-
03:33
-
03:30
-
03:27
-
03:21
-
03:16
- 19 ноября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:02
-
22:47
-
22:29
-
22:21
-
22:14
-
22:10
-
22:05
-
21:59
-
21:40
-
21:24
-
21:05
-
20:46
-
20:27
-
20:08
-
19:46
-
19:29