Александр Овечкин вышел на восьмое место по важному бомбардирскому показателю в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», который недавно завершился на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. 40-летний форвард отличился на седьмой минуте первого периода и вышел на восьмую строчку в истории лиги по важному бомбардирскому показателю.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин набрал хотя бы одно очко в матче регулярного чемпионат в 1007-й раз, опередив по этому показателю Джо Торнтона (1006), выйдя, тем самым, на восьмое место. Возглавляет данный рейтинг Уэйн Гретцки, который во время карьеры набирал в матче хотя бы одно очко 1221 раз.

Отметим, всего в текущем сезоне в активе Александра Овечкина семь заброшенных шайб и девять результативных передач в 20 сыгранных матчах.

