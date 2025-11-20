Скидки
Хоккей

Александр Овечкин вышел на восьмое место по важному бомбардирскому показателю в НХЛ

Александр Овечкин вышел на восьмое место по важному бомбардирскому показателю в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», который недавно завершился на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. 40-летний форвард отличился на седьмой минуте первого периода и вышел на восьмую строчку в истории лиги по важному бомбардирскому показателю.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Протас (Карлсон, Сурдиф) – 02:17     2:0 Овечкин (Чикран, Рой) – 06:04     2:1 Нурс (Макдэвид, Драйзайтль) – 07:05     3:1 Леонард (Макмайкл, Карлсон) – 10:34     3:2 Нурс (Хайман) – 12:17     4:2 Леонард (Макмайкл) – 31:49     4:3 Томашек (Манджапане, Янмарк) – 42:41     5:3 Бовиллье (Строум) – 46:37     5:4 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 47:47 (pp)     6:4 Уилсон (Макмайкл, Карлсон) – 58:59     7:4 Уилсон – 59:27    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин набрал хотя бы одно очко в матче регулярного чемпионат в 1007-й раз, опередив по этому показателю Джо Торнтона (1006), выйдя, тем самым, на восьмое место. Возглавляет данный рейтинг Уэйн Гретцки, который во время карьеры набирал в матче хотя бы одно очко 1221 раз.

Отметим, всего в текущем сезоне в активе Александра Овечкина семь заброшенных шайб и девять результативных передач в 20 сыгранных матчах.

Вице-капитан «Вашингтона» Уилсон дважды забил в пустые ворота «Эдмонтона» в концовке игры

Лучший снайпер в истории НХЛ:

