Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Баффало Сэйбрз — Калгари Флэймз, результат матча 20 ноября 2025, счет 2:6, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Два очка Шаранговича помогли худшему в НХЛ «Калгари» обыграть худший на Востоке «Баффало»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 19 на 20 ноября мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Калгари Флэймз». Гости выиграли встречу со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Андерссон (Шарангович, Баль) – 05:58     0:2 Фараби (Кадри, Шарангович) – 12:04     1:2 Самуэльссон – 30:21     2:2 Томпсон (Самуэльссон, Далин) – 35:57     2:3 Фрост (Юбердо, Коронато) – 42:02     2:4 Баклунд (Андерссон) – 47:34     2:5 Фараби (Андерссон, Кадри) – 49:50     2:6 Коронато (Юбердо, Фрост) – 57:49    

В составе гостей двумя результативными передачами отметился белорусский нападающий Егор Шарангович, его партнёр по команде российский защитник Ян Кузнецов очков не набрал.

За «Флэймз» забивали Расмус Андерссон, Джоэль Фараби (дубль), Морган Фрост, Микаэль Баклунд и Мэтт Коронато. Авторами голов «Сэйбрз» стали Маттиас Самуэльссон и Тейдж Томпсон.

«Калгари» набрал 15 очков в 22 матчах и продолжает оставаться хушим клубом НХЛ по этому показателю. «Баффало» с 18 очками в 20 матчах замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android