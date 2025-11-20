Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Два очка Шаранговича помогли худшему в НХЛ «Калгари» обыграть худший на Востоке «Баффало»

В ночь с 19 на 20 ноября мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Калгари Флэймз». Гости выиграли встречу со счётом 6:2.

В составе гостей двумя результативными передачами отметился белорусский нападающий Егор Шарангович, его партнёр по команде российский защитник Ян Кузнецов очков не набрал.

За «Флэймз» забивали Расмус Андерссон, Джоэль Фараби (дубль), Морган Фрост, Микаэль Баклунд и Мэтт Коронато. Авторами голов «Сэйбрз» стали Маттиас Самуэльссон и Тейдж Томпсон.

«Калгари» набрал 15 очков в 22 матчах и продолжает оставаться хушим клубом НХЛ по этому показателю. «Баффало» с 18 очками в 20 матчах замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.