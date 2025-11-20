Скидки
Капитан «Виннипега» Лаури подписал пятилетний контракт с клубом на $ 25 млн

Комментарии

Капитан «Виннипег Джетс» Адам Лаури подписал пятилетний контракт c канадским клубом на сумму $ 25 млн. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что предыдущее соглашение, подписанное в 2021 году, на сумму $ 16,25 млн истекало летом 2026 года.

32‑летний капитан «Джетс» набрал 2 (1+2) очка в семи матчах в этом сезоне. Он пропустил первые 12 игр сезона НХЛ и вернулся 4 ноября после перенесённой 27 мая операции на бедре.

Лаури, назначенный капитаном «Джетс» 12 сентября 2023 года, всю свою карьеру в НХЛ провёл в «Виннипеге» после того, как был выбран в третьем раунде под общим 67-м номером драфта НХЛ 2011 года.

Сколько платят хоккеистам НХЛ:

