Александр Овечкин забросил 7 шайб в 20 матчах сезона-2025/2026 НХЛ и 4 в 5 последних играх

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой седьмой гол в текущем регулярном чемпионате НХЛ, отметившись заброшенной шайбой в домашней игре с «Эдмонтон Ойлерз» (7:4). 40-летний форвард отличился на седьмой минуте матча, который завершился в ночь с 19 на 20 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне и стал для него 20-м по счёту в сезоне.

Всего на счету Александра Овечкина в 20 матчах сезона-2025/2026 16 очков — семь заброшенных шайб и девять результативных передач. При этом в пяти последних играх в активе российского ветерана шесть очков — четыре гола и два ассиста.

