Александр Овечкин забросил 7 шайб в 20 матчах сезона-2025/2026 НХЛ и 4 в 5 последних играх
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой седьмой гол в текущем регулярном чемпионате НХЛ, отметившись заброшенной шайбой в домашней игре с «Эдмонтон Ойлерз» (7:4). 40-летний форвард отличился на седьмой минуте матча, который завершился в ночь с 19 на 20 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне и стал для него 20-м по счёту в сезоне.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Протас (Карлсон, Сурдиф) – 02:17 2:0 Овечкин (Чикран, Рой) – 06:04 2:1 Нурс (Макдэвид, Драйзайтль) – 07:05 3:1 Леонард (Макмайкл, Карлсон) – 10:34 3:2 Нурс (Хайман) – 12:17 4:2 Леонард (Макмайкл) – 31:49 4:3 Томашек (Манджапане, Янмарк) – 42:41 5:3 Бовиллье (Строум) – 46:37 5:4 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 47:47 (pp) 6:4 Уилсон (Макмайкл, Карлсон) – 58:59 7:4 Уилсон – 59:27
Всего на счету Александра Овечкина в 20 матчах сезона-2025/2026 16 очков — семь заброшенных шайб и девять результативных передач. При этом в пяти последних играх в активе российского ветерана шесть очков — четыре гола и два ассиста.
Видео: Овечкин и Копитар обменялись майками
