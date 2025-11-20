Александр Овечкин опередил Рэя Бурка и вошёл в топ-10 игроков по числу побед в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин одержал очередную победу со столичной командой в Национальной хоккейной лиге. Это произошло в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», который недавно завершился на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне со счётом 7:4.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин одержал свою 833-ю победу в карьере и обогнал Рэя Бурка (832), заняв 10-е место в истории НХЛ по этому показателю. Следующей целью Александра является Райан Сутер, в активе которого 840 выигранных матчей.

Рекордсменом лиги по данному показателю среди полевых игроков является Никлас Линдстрём (937).

Главные рекорды Александра Овечкина: