Александр Овечкин опередил Рэя Бурка и вошёл в топ-10 игроков по числу побед в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин одержал очередную победу со столичной командой в Национальной хоккейной лиге. Это произошло в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», который недавно завершился на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне со счётом 7:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Протас (Карлсон, Сурдиф) – 02:17 2:0 Овечкин (Чикран, Рой) – 06:04 2:1 Нурс (Макдэвид, Драйзайтль) – 07:05 3:1 Леонард (Макмайкл, Карлсон) – 10:34 3:2 Нурс (Хайман) – 12:17 4:2 Леонард (Макмайкл) – 31:49 4:3 Томашек (Манджапане, Янмарк) – 42:41 5:3 Бовиллье (Строум) – 46:37 5:4 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 47:47 (pp) 6:4 Уилсон (Макмайкл, Карлсон) – 58:59 7:4 Уилсон – 59:27
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин одержал свою 833-ю победу в карьере и обогнал Рэя Бурка (832), заняв 10-е место в истории НХЛ по этому показателю. Следующей целью Александра является Райан Сутер, в активе которого 840 выигранных матчей.
Рекордсменом лиги по данному показателю среди полевых игроков является Никлас Линдстрём (937).
Материалы по теме
Главные рекорды Александра Овечкина:
