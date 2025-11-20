Скидки
Романов отправлен в список травмированных «Айлендерс» после тяжёлого стыка с Рантаненом

Романов отправлен в список травмированных «Айлендерс» после тяжёлого стыка с Рантаненом
Российский защитник «Нью‑Йорк Айлендерс» Александр Романов 19 ноября был внесён в список травмированных клуба. Об этом сообщает пресс-служба «островитян».

У россиянина травма верхней части тела. Повреждение возникло в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:2) после столкновения с финским нападающим «звёзд» Микко Рантаненом. Момент с травмой Романова состоялся на последней минуте встречи, за толчок на борт финский форвард получил удаление до конца матча. Романов смог покинуть лёд только с помощью врача и партнёров по команде.

НХЛ не стал применять дополнительных дисциплинарных мер к Рантанену, а сам финн несколько раз пытался принести извинения россиянину.

Романову 25 лет. В текущем сезоне он провёл 15 матчей и отдал одну результативную передачу.

Сколько платят хоккеистам НХЛ:

