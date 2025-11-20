Гретцки рассказал, какой футбольный клуб подарил ему майку с ошибкой в написании фамилии

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки рассказал забавную историю, как ему подарили майку с ошибкой в написании его фамилии. Вместо буквы Z в фамилии хоккеиста была написана буква S.

«За всю мою жизнь мне подарили только одну футболку. Это произошло на матче «Тоттенхэма» [в 2015 году]. И они неправильно написали мою фамилию», – цитирует Гретцки The Athletic.

Фото: «Тоттенхем»

Гретцки — один из самых известных спортсменов XX века. В 1978—1988 годах выступал за клуб «Эдмонтон Ойлерз», с которым четыре раза выигрывал Кубок Стэнли. В Национальной хоккейной лиге установил 61 рекорд и неоднократно завоёвывал индивидуальные призы лиги (включая девять призов самому ценному игроку и 10 — лучшему бомбардиру сезона). Он единственный из представителей североамериканского хоккея, кто вошёл в символическую сборную столетия Centennial All-Star Team Международной федерации хоккея на льду.