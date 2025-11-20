Три очка Капризова и Юрова помогли «Миннесоте» одолеть «Каролину». У Свечникова — ассист

Утром 20 ноября мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева льда выиграли встречу в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3 Б.

В составе победителей голами отметились Брок Фэйбер, Матс Цуккарелло (1+1) и Мэтт Болди, на счету которого также победный буллит. Российский нападающий Данила Юров отметился двумя голевыми передачами. Звезда команды Кирилл Капризов в этой встрече отметился результативным пасом и не реализовал буллит. Форвард Яков Тренин очков не набрал.

У гостей шайбы забросили Джексон Блейк (дубль) и Себастьян Ахо. Российский форвард Андрей Свечников отметился ассистом и не реализовал послематчевый буллит. Защитник Александр Никишин очков в данной встрече не набрал.

«Миннесота» сыграет в гостях с «Питтсбург Пингвинз», а «Каролина» продолжит выездную серию, где встретится с «Виннипег Джетс». Обе игры состоятся 22 ноября.

Лучшие российские хоккеисты: