Миннесота Уайлд — Каролина Харрикейнз, результат матча 20 ноября 2025, счёт 4:3 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Три очка Капризова и Юрова помогли «Миннесоте» одолеть «Каролину». У Свечникова — ассист
Аудио-версия:
Комментарии

Утром 20 ноября мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева льда выиграли встречу в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 05:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Фэйбер (Цуккарелло, Юров) – 01:54     2:0 Болди – 11:46 (sh)     2:1 Блейк (Уокер, Стэнковен) – 34:03     3:1 Цуккарелло (Капризов, Юров) – 40:15     3:2 Ахо (Свечников, Джарвис) – 46:34     3:3 Блейк (Элерс, Гостисбер) – 58:54     4:3 Болди – 65:00    

В составе победителей голами отметились Брок Фэйбер, Матс Цуккарелло (1+1) и Мэтт Болди, на счету которого также победный буллит. Российский нападающий Данила Юров отметился двумя голевыми передачами. Звезда команды Кирилл Капризов в этой встрече отметился результативным пасом и не реализовал буллит. Форвард Яков Тренин очков не набрал.

У гостей шайбы забросили Джексон Блейк (дубль) и Себастьян Ахо. Российский форвард Андрей Свечников отметился ассистом и не реализовал послематчевый буллит. Защитник Александр Никишин очков в данной встрече не набрал.

«Миннесота» сыграет в гостях с «Питтсбург Пингвинз», а «Каролина» продолжит выездную серию, где встретится с «Виннипег Джетс». Обе игры состоятся 22 ноября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Лучшие российские хоккеисты:

Комментарии
