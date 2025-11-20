Скидки
20 ноября главные новости спорта, футбольные трансферы, хоккей, НХЛ, КХЛ, Александр Овечкин, баскетбол, НБА, шахматы

Александр Овечкин забил «Эдмонтону», третий подряд трипл-дабл Йокича. Главное к утру
Аудио-версия:
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в победном матче с «Эдмонтон Ойлерз» и повторил два масштабных рекорда НХЛ, сербский центровой клуба НБА «Денвер Наггетс» Никола Йокич в третий раз подряд оформил трипл-дабл, «Шанхайские Драконы» перевернули матч с ярославским «Локомотивом» в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Голы Александра Овечкина и Алексея Протаса помогли «Вашингтону» переиграть «Эдмонтон».
  2. Никола Йокич оформил трипл-дабл в третьем матче НБА подряд.
  3. «Шанхай» отыгрался с 1:3 и вырвал победу у «Локомотива» в овертайме.
  4. Александр Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки без учёта голов в пустые ворота.
  5. Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» нанести «Нью-Орлеану» 13-е поражение в 15 матчах НБА.
  6. Александр Овечкин повторил исторический рекорд НХЛ, установленный Горди Хоу.
  7. В «Барселоне» просили Левандовского забивать меньше голов, чтобы не платить «Баварии».
  8. 41-летний Тьяго Силва рассматривает варианты возвращения в Европу — Globo.
  9. «Сочи» дома победил «Салават Юлаев», Хафизов набрал два очка.
  10. УНИКС обыграл «Енисей» и прервал серию из четырёх побед красноярцев.
  11. «Зенит» намекнул о подписании контракта с бывшим игроком НБА.
  12. Российские шахматистки одолели Азербайджан на командном ЧМ-2025.
Новости. Хоккей
