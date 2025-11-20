Александр Овечкин забил «Эдмонтону», третий подряд трипл-дабл Йокича. Главное к утру

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в победном матче с «Эдмонтон Ойлерз» и повторил два масштабных рекорда НХЛ, сербский центровой клуба НБА «Денвер Наггетс» Никола Йокич в третий раз подряд оформил трипл-дабл, «Шанхайские Драконы» перевернули матч с ярославским «Локомотивом» в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».