Александр Овечкин забил «Эдмонтону», третий подряд трипл-дабл Йокича. Главное к утру
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в победном матче с «Эдмонтон Ойлерз» и повторил два масштабных рекорда НХЛ, сербский центровой клуба НБА «Денвер Наггетс» Никола Йокич в третий раз подряд оформил трипл-дабл, «Шанхайские Драконы» перевернули матч с ярославским «Локомотивом» в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Голы Александра Овечкина и Алексея Протаса помогли «Вашингтону» переиграть «Эдмонтон».
- Никола Йокич оформил трипл-дабл в третьем матче НБА подряд.
- «Шанхай» отыгрался с 1:3 и вырвал победу у «Локомотива» в овертайме.
- Александр Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки без учёта голов в пустые ворота.
- Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» нанести «Нью-Орлеану» 13-е поражение в 15 матчах НБА.
- Александр Овечкин повторил исторический рекорд НХЛ, установленный Горди Хоу.
- В «Барселоне» просили Левандовского забивать меньше голов, чтобы не платить «Баварии».
- 41-летний Тьяго Силва рассматривает варианты возвращения в Европу — Globo.
- «Сочи» дома победил «Салават Юлаев», Хафизов набрал два очка.
- УНИКС обыграл «Енисей» и прервал серию из четырёх побед красноярцев.
- «Зенит» намекнул о подписании контракта с бывшим игроком НБА.
- Российские шахматистки одолели Азербайджан на командном ЧМ-2025.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии