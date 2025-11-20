Скидки
Хоккей

Анахайм — Бостон, результат матча 20 ноября 2025, счёт 4:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Передача Задорова не спасла «Бостон» от поражения в матче с «Анахаймом»
Комментарии

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Анахайм Дакс» и «Бостон Брюинз». Победу одержали хозяева со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Харкинс (Джонстон, Нестеренко) – 02:29     2:0 Гудас (Мактавиш, Сеннеке) – 06:29     2:1 Гики (Линдхольм, Заха) – 14:58 (pp)     3:1 Строум (Мактавиш, Готье) – 33:47 (pp)     3:2 Эйссимонт (Задоров) – 38:27     3:3 Гики (Пастрняк, Линдхольм) – 47:39 (pp)     4:3 Мур (Карлссон, Терри) – 56:25    

Результативной передачей в составе «Бостона» отметился российский защитник Никита Задоров. Дублем в составе «мишек» отметился нападающий Морган Гики. Ещё один гол за гостей забил Майки Эйссимонт. За «Анахайм» шайбы забросили Дженсен Харкинс, Радко Гудас, Райан Строум и Иэн Мур, принёсший победу «уткам», забив за три с половиной минуты до конца матча.

Для «Бостона» это поражение стало вторым подряд. «Анахайм» одержал вторую победу кряду.

Новости. Хоккей
