Передача Задорова не спасла «Бостон» от поражения в матче с «Анахаймом»

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Анахайм Дакс» и «Бостон Брюинз». Победу одержали хозяева со счётом 4:3.

Результативной передачей в составе «Бостона» отметился российский защитник Никита Задоров. Дублем в составе «мишек» отметился нападающий Морган Гики. Ещё один гол за гостей забил Майки Эйссимонт. За «Анахайм» шайбы забросили Дженсен Харкинс, Радко Гудас, Райан Строум и Иэн Мур, принёсший победу «уткам», забив за три с половиной минуты до конца матча.

Для «Бостона» это поражение стало вторым подряд. «Анахайм» одержал вторую победу кряду.