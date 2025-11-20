Скидки
Результаты матчей НХЛ на 20 ноября 2025 года

В ночь на 20 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 20 ноября 2025 года:

«Вашингтон Кэпиталз» – «Эдмонтон Ойлерз» — 7:4;
«Баффало Сэйбрз» – «Калгари Флэймз» — 2:6.
«Миннесота Уайлд» – «Каролина Харрикейнз» — 4:3 Б;
«Анахайм Дакс» – «Бостон Брюинз» — 4:3.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 31 очком после 19 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 27 очков после 19 встреч.

