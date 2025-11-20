Савиков: может быть, история Никишина в СКА будет для меня примером

Защитник СКА Егор Савиков высказался о сравнениях себя с бывшим защитником петербургского клуба Александром Никишиным, который сейчас выступает в НХЛ за «Каролину Харрикейнз».

– После обмена пошли сравнения с Александром Никишиным – молодой перспективный защитник, который переходит на большую роль в СКА из «Спартака». Насколько они уместны?

– Не люблю сравнивать ни с кем свою игру. Рад, что Саня хорошо провёл свою карьеру в СКА, и желаю ему только удачи в дальнейшем. Хорошо с ним общаюсь и общался в «Спартаке». Может быть, для меня его история будет примером.

– На кого ещё ориентируетесь?

– Больше смотрю на защитников из НХЛ – Лэйн Хатсон, Кейл Макар, Куинн Хьюз, – сказал Савиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.