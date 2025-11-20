Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей КХЛ на 20 ноября 2025 года

Сегодня, 20 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 20 ноября 2025 года:

17:00. «Автомобилист» – «Металлург»;

17:00. «Трактор» – «Амур»;

19:00. «Северсталь» – «Адмирал»;

19:30. «Торпедо» – «Спартак»;

19:30. «Динамо» Мн – ЦСКА;

19:30. «Динамо» М – «Сибирь».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 41 очком после 29 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 44 очка после 28 игр. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».