Расписание матчей КХЛ на 20 ноября 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 20 ноября 2025 года
Комментарии

Сегодня, 20 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 20 ноября 2025 года:

17:00. «Автомобилист» – «Металлург»;
17:00. «Трактор» – «Амур»;
19:00. «Северсталь» – «Адмирал»;
19:30. «Торпедо» – «Спартак»;
19:30. «Динамо» Мн – ЦСКА;
19:30. «Динамо» М – «Сибирь».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 41 очком после 29 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 44 очка после 28 игр. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».

