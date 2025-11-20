Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей ВХЛ на 20 ноября 2025 года

Сегодня, 20 ноября, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 20 ноября 2025 года (время московское):

15:00. «Сокол» – «Нефтяник»;

18:30. «Тамбов» – «Рязань-ВДВ»;

19:90. «Ростов» – «Дизель»;

19:00. «Буран» – «Кристалл».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 41 очко в 26 матчах. Второе место занимает «Югра» с 40 очками после 25 встреч. Тройку замыкает «Магнитка» (38 очков в 28 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.