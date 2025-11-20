Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей МХЛ на 20 ноября 2025 года

Сегодня, 20 ноября, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 20 ноября 2025 года (время московское):

13:00. «Чайка» – «Кузнецкие Медведи»;

17:00. «Мамонты Югры» – МХК «Молот»;

17:00. «Снежные Барсы» – «Реактор»;

18:30. «Ирбис» – «Омские Ястребы»;

19:00. «СКА-1946» – «Динамо-Шинник».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 41 очком после 23 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 37 очков после 23 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.