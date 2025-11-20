Скидки
Савиков: Беляев говорил, что я хотел уйти из «Спартака»? Без комментариев

Защитник СКА Егор Савиков заявил, что не планировал покидать «Спартак», откуда он был обменян в начале сезона в петербургский клуб.

– Вы говорили, что шансов остаться в «Спартаке» у вас не было. Но ещё летом в СМИ писали, что вы близки к новому контракту на два года. Так ли это?
– Всё, что об этом писали, – неправда.

– В какой момент поняли, что пути со «Спартаком» разойдутся?
– Я так не думал. До последнего хотел остаться в «Спартаке». Но это уже в прошлом, теперь весь мой фокус на игре в СКА.

– Роман Беляев (спортивный директор «Спартака». — Прим. «Чемпионата») в конце лета — начале осени сказал, что вы выразили желание уйти из «Спартака».
– Оставлю это без комментариев.

– Были ли разговоры с Алексеем Жамновым за это время?
– Были, – сказал Савиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

