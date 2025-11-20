Савиков: знал, что должен был перейти в СКА ещё летом. После обмена испытал облегчение

Защитник СКА Егор Савиков заявил, что знал о готовящемся обмене в петербургский клуб из «Спартака» ещё в межсезонье. Обмен состоялся в конце октября.

– Правда ли, что могли оказаться в СКА ещё летом?

– Не вдавался во все подробности разговоров, этим занимался агент. Знал, что должен был перейти ещё летом, но занимался преимущественно тренировками, чтобы оставаться в форме.

– Что испытали, когда узнали об обмене?

– Облегчение, конечно. Эмоции только положительные. За один день собрался и практически сразу поехал в Петербург, – сказал Савиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.