Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренерский штаб «Сибири» пополнил новый ассистент главного тренера

Тренерский штаб «Сибири» пополнил новый ассистент главного тренера
Комментарии

Новым ассистентом главного тренера «Сибири» стал Алексей Кривченков, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Алексей Кривченков – воспитанник ангарского хоккея. Начал профессиональную карьеру в России – в «Сибири» в сезоне-1998/1999, до этого выступал в Северной Америке в лигах IHL, ECHL и AHL. Всего в его активе 206 матчей за «Сибирь», 186 – за «Северсталь», также сыграл за «Витязь» и «Металлург» из Новокузнецка.

В качестве ассистента главного тренера Алексей Васильевич уже работал в системе «Сибири»: с 2015 по 2018 год в «Сибирских Снайперах», с 2018 по 2021 – в «Сибири». С 2021 года до начала нынешнего сезона входил в тренерский штаб «Автомобилиста», в текущем сезоне работал в клубе ВХЛ АКМ.

Материалы по теме
Официально
В тренерском штабе «Сибири» произошли изменения
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android