Тренерский штаб «Сибири» пополнил новый ассистент главного тренера

Новым ассистентом главного тренера «Сибири» стал Алексей Кривченков, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Алексей Кривченков – воспитанник ангарского хоккея. Начал профессиональную карьеру в России – в «Сибири» в сезоне-1998/1999, до этого выступал в Северной Америке в лигах IHL, ECHL и AHL. Всего в его активе 206 матчей за «Сибирь», 186 – за «Северсталь», также сыграл за «Витязь» и «Металлург» из Новокузнецка.

В качестве ассистента главного тренера Алексей Васильевич уже работал в системе «Сибири»: с 2015 по 2018 год в «Сибирских Снайперах», с 2018 по 2021 – в «Сибири». С 2021 года до начала нынешнего сезона входил в тренерский штаб «Автомобилиста», в текущем сезоне работал в клубе ВХЛ АКМ.