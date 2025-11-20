Скидки
«Уступили гораздо больше, чем следовало». The Athletic о переплате по контракту Капризова

Журналист The Athletic Майкл Руссо заявил, что руководство «Миннесоты Уайлд» переплатило российскому нападающему Кириллу Капризову по новому восьмилетнему контракту на общую сумму $ 136 млн (в среднем $ 17 млн в год).

«Да, ему переплатили. Я не собираюсь повторять всю эту байку о том, что «разные игроки имеют разную ценность для разных команд». Конечно, это правда, и «Уайлд» не могли позволить себе потерять Капризова. Это факт. Но это не значит, что ему нужно было платить астрономически больше, чем любому другому потенциальному свободному агенту на сезон-2026/2027. «Уайлд» оказались в тисках из-за агента, который явно имел преимущество, и в итоге уступили гораздо больше, чем следовало, в ходе переговоров.

Проще говоря, «Уайлд» выглядят не очень хорошо, когда после подписания Капризова за $ 17 млн Джек Айкел подписал контракт на $ 13,5 млн, Коннор Макдэвид – на $ 12,5 млн, Кайл Коннор – на $ 12 млн, Мартин Нечас – на $ 11,5 млн, а Адриан Кемпе – ​​на $ 10,625 млн. Все эти игроки были готовы подписать контракты на значительно меньшую сумму, чем новая рыночная стоимость, созданная Капризовым, потому что хотели улучшить структуру зарплат своей команды и помочь ей побеждать.

И хотя Капризов – лучший игрок в истории «Уайлд», такая высокая зарплата, безусловно, повлияет на то, что «Уайлд» смогут и не смогут сделать с ним в будущем. Это не хорошо ни для кого: ни для Капризова, который хочет побеждать, ни для генменеджера Билла Герина, который очень, очень хочет «побеждать», ни для владельца клуба Крейга Лейпольда, который очень, очень, очень хочет побеждать. «Миннесота» должна стать центром хоккея, и Капризов должен способствовать этому, привлекая других игроков. Но вызывает беспокойство тот факт, что Капризову пришлось так переплатить, чтобы удержать своего лучшего игрока», — цитирует Руссо The Athletic.

