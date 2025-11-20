Скидки
Савиков: покидать «Спартак» было тяжело. Ситуация была очень неприятной

Защитник СКА Егор Савиков заявил, что ему было тяжело покидать «Спартак». Игрок обороны был обменян в петербургский клуб в конце октября. Армейцы выменяли права на хоккеиста у «Спартака», москвичи получили нападающего «СКА-1946» Максима Сельдемирова, права на Марата Хуснутдинова и денежную компенсацию.

– Насколько тяжело было покидать «Спартак»?
– Конечно, тяжело. Ситуация, в которой я оказался, была очень неприятной. Но я благодарен «Спартаку» и тренерскому штабу – многие поддерживали, писали мне на протяжении всего времени. Конечно, было тяжело, но сейчас я хочу сконцентрироваться на работе в СКА, – сказал Савиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

