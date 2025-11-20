Леон Драйзайтль вошёл в топ-100 снайперов в истории НХЛ

В ночь с 19 на 20 ноября мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:4. Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился заброшенной шайбой и вошёл в топ-100 снайперов в истории Национальной хоккейной лиги.
Всего в регулярных чемпионатах НХЛ на счету Драйзайтля стало 413 голов, на данный момент он занимает 98-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Такое же количество шайб у Гэрри Анжера, Джона Маклина и Фила Кессела. Строчкой выше, на 97-м месте, расположился Тони Амонте, забросивший 416 шайб.
Результативная передача стала 569-й для немецкого форварда в 812 матчах, за счёт чего он разделил с Яри Курри (569 передач за 754 игры) четвёртое место по этому показателю в истории «Ойлерз». На третьей позиции идёт Марк Мессье (642 передачи за 851 матч), на второй – Коннор Макдэвид (744 передачи в 734 матчах), на первой – Уэйн Гретцки (1086 передач за 696 матчей).
- 20 ноября 2025
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
11:12
-
11:05
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:44
-
08:36
-
08:30
-
08:15
-
07:19
-
07:06
-
06:57
-
06:35
-
06:21
-
06:20
-
06:09
-
05:43
-
05:40
-
04:31
-
04:07
-
03:56
-
03:43
-
03:33