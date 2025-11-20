Скидки
Леон Драйзайтль вошёл в топ-100 снайперов в истории НХЛ

Леон Драйзайтль вошёл в топ-100 снайперов в истории НХЛ
В ночь с 19 на 20 ноября мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:4. Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился заброшенной шайбой и вошёл в топ-100 снайперов в истории Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Протас (Карлсон, Сурдиф) – 02:17     2:0 Овечкин (Чикран, Рой) – 06:04     2:1 Нурс (Макдэвид, Драйзайтль) – 07:05     3:1 Леонард (Макмайкл, Карлсон) – 10:34     3:2 Нурс (Хайман) – 12:17     4:2 Леонард (Макмайкл) – 31:49     4:3 Томашек (Манджапане, Янмарк) – 42:41     5:3 Бовиллье (Строум) – 46:37     5:4 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 47:47 (pp)     6:4 Уилсон (Макмайкл, Карлсон) – 58:59     7:4 Уилсон – 59:27    

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ на счету Драйзайтля стало 413 голов, на данный момент он занимает 98-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Такое же количество шайб у Гэрри Анжера, Джона Маклина и Фила Кессела. Строчкой выше, на 97-м месте, расположился Тони Амонте, забросивший 416 шайб.

Результативная передача стала 569-й для немецкого форварда в 812 матчах, за счёт чего он разделил с Яри Курри (569 передач за 754 игры) четвёртое место по этому показателю в истории «Ойлерз». На третьей позиции идёт Марк Мессье (642 передачи за 851 матч), на второй – Коннор Макдэвид (744 передачи в 734 матчах), на первой – Уэйн Гретцки (1086 передач за 696 матчей).

