Савиков: Ларионов звонил мне ещё до обмена в СКА из «Спартака». Его звонки подбадривали

Защитник СКА Егор Савиков заявил, что ещё до обмена из «Спартака» получал звонки от главного тренера петербургского клуба Игоря Ларионова.

– Как узнали об обмене в СКА?

– Мне сообщил агент. Почти сразу после этого позвонил Игорь Николаевич Ларионов. Поприветствовал меня, узнал, в какой я форме. Он, в принципе, и до этого звонил мне пару раз, спрашивал, как у меня дела. Спасибо ему большое. Потому что было тяжело тренироваться одному, а такие звонки подбадривали, давали эмоции и энергию.

– То есть он звонил ещё до обмена?

– Да, – сказал Савиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.