Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Савиков: Ларионов звонил мне ещё до обмена в СКА из «Спартака». Его звонки подбадривали

Савиков: Ларионов звонил мне ещё до обмена в СКА из «Спартака». Его звонки подбадривали
Комментарии

Защитник СКА Егор Савиков заявил, что ещё до обмена из «Спартака» получал звонки от главного тренера петербургского клуба Игоря Ларионова.

– Как узнали об обмене в СКА?
– Мне сообщил агент. Почти сразу после этого позвонил Игорь Николаевич Ларионов. Поприветствовал меня, узнал, в какой я форме. Он, в принципе, и до этого звонил мне пару раз, спрашивал, как у меня дела. Спасибо ему большое. Потому что было тяжело тренироваться одному, а такие звонки подбадривали, давали эмоции и энергию.

– То есть он звонил ещё до обмена?
– Да, – сказал Савиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Савиковым читайте на «Чемпионате»:
«До последнего хотел остаться в «Спартаке». Не думал, что уйду». Интервью с Савиковым
Эксклюзив
«До последнего хотел остаться в «Спартаке». Не думал, что уйду». Интервью с Савиковым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android