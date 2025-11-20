Защитник московского «Динамо» Готовец внесён в список травмированных до конца сезона

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец внесён в список травмированных до конца сезона, сообщает пресс-служба бело-голубых.

В матче с «Ак Барсом» 13 ноября 41-й номер бело-голубых получил повреждение, после которого не смог продолжить встречу. Дополнительные обследования выявили серьёзную травму верхней части тела, после чего игрок обороны был внесён в список травмированных до 31 мая 2026 года.

В текущем сезоне защитник Готовец провёл 22 матча и имеет отрицательный показатель полезности «-6». После 25 игр московское «Динамо» занимает пятое место в таблице Западной конференции, в активе команды – 31 очко.