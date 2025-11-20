Скидки
Савиков: нет понимания, почему перестал играть в основе «Спартака»

Савиков: нет понимания, почему перестал играть в основе «Спартака»
Комментарии

Защитник СКА Егор Савиков заявил, что не знает, почему потерял игровое время в «Спартаке». Армейцы выменяли права на хоккеиста у «Спартака», москвичи получили нападающего «СКА-1946» Максима Сельдемирова, права на Марата Хуснутдинова и денежную компенсацию.

– Травма, полученная в «Химике» в январе, сильно повлияла на ваши позиции в «Спартаке»?
– Не думаю, что сильно повлияла. У клуба было своё видение, у меня своё. Поэтому разошлись. Ничего плохого к «Спартаку» у меня не осталось.

– Понимали, почему не играли в основе?
– Нет понимания, – сказал Савиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Савиковым читайте на «Чемпионате»:
«До последнего хотел остаться в «Спартаке». Не думал, что уйду». Интервью с Савиковым
Эксклюзив
«До последнего хотел остаться в «Спартаке». Не думал, что уйду». Интервью с Савиковым
