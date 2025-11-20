Скидки
«Спартак» обменял защитника Егора Зайцева в «Сибирь»

Комментарии

«Спартак» обменял защитника Егора Зайцева в «Сибирь», сообщает агентство Winners. 19-летний защитник Ярослав Беляков отправляется в «Спартак».

В нынешнем сезоне 27-летний Зайцев провёл 11 матчей при показателе полезности «-3» и отметился одной результативной передачей. Всего в Континентальной хоккейной лиге Зайцев провёл 477 матчей, в которых набрал 76 очков — забросил 15 шайб и отдал 61 результативную передачу при показателе полезности «+65». Игрок обороны выступал за «Спартак» с 2023 года. Ранее Зайцев защищал цвета московского «Динамо».

Беляков провёл в КХЛ 18 матчей без очков при показателе полезности «-11».

