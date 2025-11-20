Роман Ротенберг: делаем всё, чтобы юные игроки не уезжали, а развивались в России

Первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что развитие детско-юношеского хоккея позволяет сохранить большее количество игроков в стране.

«Мы делаем всё возможное, чтобы наши дети в раннем возрасте никуда не уезжали. В том числе для этого была создана программа «Красная машина», в рамках которой мы построили катки и создали хоккейную школу.

Когда ребёнку исполняется 18-19 лет, он осознанно выбирает либо карьеру профессионального хоккеиста, если чувствует, что может забить 900 голов, как Саша Овечкин, либо выбирает профессию экономиста, юриста, журналиста и так далее. Здесь важно дать возможность детям развиваться разносторонне. Но наша задача — создать условия ребёнку, чтобы он оставался играть в России. И у нас это получается», — цитирует Ротенберга «РИА Новости».