Савиков: ещё с весны рассматривал варианты уехать в Америку. Не знал, что всё затянется

Защитник СКА Егор Савиков заявил, что рассматривал варианты продолжения карьеры в Северной Америке, когда перестал получать игровое время в «Спартаке». Игрок обороны был обменян из «Спартака» в петербургский клуб в конце октября.

– Во время простоя в «Спартаке» не рассматривали вариант уехать за океан?

– Да, рассматривал ещё с весны. Никто не знал, что так всё затянется. Но моим приоритетом было продолжить карьеру в России. А уже по окончании контракта думать. Если будут варианты, то почему бы не попробовать? – сказал Савиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.