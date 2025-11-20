Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Савиков: ещё с весны рассматривал варианты уехать в Америку. Не знал, что всё затянется

Савиков: ещё с весны рассматривал варианты уехать в Америку. Не знал, что всё затянется
Комментарии

Защитник СКА Егор Савиков заявил, что рассматривал варианты продолжения карьеры в Северной Америке, когда перестал получать игровое время в «Спартаке». Игрок обороны был обменян из «Спартака» в петербургский клуб в конце октября.

– Во время простоя в «Спартаке» не рассматривали вариант уехать за океан?
– Да, рассматривал ещё с весны. Никто не знал, что так всё затянется. Но моим приоритетом было продолжить карьеру в России. А уже по окончании контракта думать. Если будут варианты, то почему бы не попробовать? – сказал Савиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Савиковым читайте на «Чемпионате»:
«До последнего хотел остаться в «Спартаке». Не думал, что уйду». Интервью с Савиковым
Эксклюзив
«До последнего хотел остаться в «Спартаке». Не думал, что уйду». Интервью с Савиковым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android