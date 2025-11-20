Скидки
Савиков: понимаю, что не все большие контракты выполняются. Свой должен отработать

Защитник СКА Егор Савиков заявил, что планирует отработать свой трёхлетний контракт в петербургском клубе до конца.

– Вы подписали контракт на три года, как и со «Спартаком» в 19 лет. Можно ли сравнивать те ситуации?
– Не знаю, как это сравнить. В любом случае благодарен «Спартаку» – там мне дали путь в большой хоккей. Сейчас я немного в другой ситуации, и я благодарен СКА, что они вытащили меня из неё. Я многому обязан клубу. Три года – контракт, который я должен отработать.

– Почему именно такой срок?
– Рад, что пришёл в такую организацию. Обсуждали сразу контракт с большим сроком, потому что я понимал, что нужно отработать доверие.

– Сейчас далеко не все большие контракты выполняются.
– Понимаю. Буду делать всё возможное, чтобы отработать свой до конца, – сказал Савиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

