Савиков: были опасения, что останусь в любителях дольше. Понимал, что это может затянуться

Защитник СКА Егор Савиков рассказал об игре в любительской хоккейной лиге, где выступали бывшие профессиональные хоккеисты.

– Какое-то время вы провели в любительской лиге. Как там оказались?

– Меня позвал друг, за что ему спасибо. Это тоже помогло – играть лучше, чем тренироваться. До этого я катался один, это совсем другие ощущения. Тяжело находиться вне команды без эмоций. Старался заниматься не только в одиночку, но и тренироваться с ребятами.

– Насколько знаю, это не самая простая любительская лига.

– Да, там играли и Рома Любимов, и Александр Шевченко – ребята с большим опытом в КХЛ. Не сказал бы, что это простые любители. Ребята там борются и очень упорно тренируются.

– Вы там даже лучшим игроком матча становились и какое-то огромное количество купонов получили. Они вам пригодились?

– Только если что-то из хоккейных магазинов, а так не особо.

– Были опасения, что задержитесь там на более долгий срок?

– Конечно, были. Хорошо, что всё закончилось вот так.

– Примеры Матвея Заседы и Павла Кукштеля, которые оказывались в схожих ситуациях, были перед глазами?

– Понимал, что это может затянуться надолго, но старался на этом не зацикливаться. Спасали частые тренировки – в день бывало по две-три. Поэтому старался об этом не думать, – сказал Савиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.