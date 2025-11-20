Защитник «Бостона» Макэвой выбыл на неопределённый срок из-за попадания шайбы в лицо

Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой выбыл на неопределённый срок после операции на лице. В матче с «Монреаль Канадиенс» игрок обороны после удара шайбой в лицо потерял несколько зубов, получив перелом челюсти. Главный тренер «Брюинз» Марко Штурм прокомментировал потерю лидера обороны.

«У него всё хорошо. Сейчас он восстанавливается дома, и мы пока не знаем, сколько матчей он пропустит. Другим ребятам нужно взяться за дело, я думаю, в этом суть.

Каждая команда проходит через потерю игроков из-за травм, и, к сожалению, сейчас это наша проблема. Когда говоришь с игроками, они всегда хотят играть. Что ж, это шанс для других ребят проявить себя», — цитирует Штурма пресс-служба клуба.

В этом сезоне Макэвой отдал 14 результативных передач в 19 играх и лидирует в «Брюинз» по времени, проведённому на льду в среднем за игру (23.46).