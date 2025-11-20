Драйзайтль и Макдэвид повторили достижение Овечкина и Бекстрёма в НХЛ
Поделиться
Нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид организовали два гола в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (4:7) и стали шестой парой партнёров в истории НХЛ, которые отличились в 500 голах одновременно.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Протас (Карлсон, Сурдиф) – 02:17 2:0 Овечкин (Чикран, Рой) – 06:04 2:1 Нурс (Макдэвид, Драйзайтль) – 07:05 3:1 Леонард (Макмайкл, Карлсон) – 10:34 3:2 Нурс (Хайман) – 12:17 4:2 Леонард (Макмайкл) – 31:49 4:3 Томашек (Манджапане, Янмарк) – 42:41 5:3 Бовиллье (Строум) – 46:37 5:4 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 47:47 (pp) 6:4 Уилсон (Макмайкл, Карлсон) – 58:59 7:4 Уилсон – 59:27
Они присоединились к Уэйну Гретцки и Яри Курри (764), Даниэлю и Хенрику Седину (745), Майку Босси и Брайану Троттье (622), Алексу Дельвеккьо и Горди Хоу (560), а также Никласу Бекстрёму и Александру Овечкину (502).
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился заброшенной шайбой и вошёл в топ-100 снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. На счету немецкого форварда стало 413 голов, на данный момент он занимает 98-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 ноября 2025
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
11:12
-
11:05
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:44
-
08:36
-
08:30
-
08:15
-
07:19
-
07:06
-
06:57
-
06:35
-
06:21
-
06:20
-
06:09
-
05:43
-
05:40