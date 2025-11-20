Скидки
«Автомобилист» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 20 ноября, в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Это будет первая встреча команд из шести запланированных в текущем сезоне. «Металлург» добирался до Екатеринбурга на автобусе после предыдущего матча в Челябинске. Фанаты магнитогорской команды полетели на клубном самолёте.

«Металлург» возглавляет сводную таблицу Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» занимает четвёртое место в таблице Востока.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
