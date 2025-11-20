Скидки
Защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин рассказал о ходе восстановления от травмы

Защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин рассказал о ходе восстановления от травмы, которую игрок получил 21 октября в матче с «Трактором».

«Всем привет! Продолжаю восстанавливаться после непростой травмы. Сейчас мы тренируемся вчетвером с Антохой Берлёвым, Денисом Яном и Данилом Алалыкиным без бросков, резких движений и контакта. Работаем в зале, стараемся в нынешней ситуации побыстрее восстановиться. Уже очень хочется на лёд. Тяжело вот так быть за пределами игры, даже не тренироваться с командой. Конечно, это всё временно, понимаю, что скоро вернусь. В свободное время нахожусь дома, особо никуда не выбираюсь. Покой, восстановление. Стараюсь почитать книги или посмотреть сериалы. Соскучился по всем, скорей бы на лёд», — написал Зоркин в своём телеграм-канале.

