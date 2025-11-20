Скидки
Хоккей

Нападающий «Торпедо» Никита Артамонов перешёл в «Нефтехимик» на правах аренды

Нападающий «Торпедо» Никита Артамонов отправился в «Нефтехимик» на правах аренды до конца сезона, сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга прокомментировал это решение.

«Решение о временном переходе Никиты в ХК «Нефтехимик» принято в его интересах, с целью получения им большего игрового времени и возможности провести часть чемпионата рядом с семьёй. Это должно положительно сказаться на его спортивных результатах и дальнейшем профессиональном развитии», — цитирует Забугу пресс-служба клуба.

Артамонов — лучший бомбардир «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/2025, в текущем сезоне выходил на лёд в 16 матчах, в которых набрал один результативный балл.

