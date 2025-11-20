Старший сын Анвара Гатиятулина перешёл в «Южный Урал», сообщает пресс-служба клуба. Защитник Илья Гатиятулин покинул тюменский «Рубин» и стал игроком другого клуба ВХЛ – «Южного Урала» из Орска.
В составе тюменской команды 24-летний хоккеист провёл 101 матч и набрал 2 (1+1) очка при нулевом показателе полезности.
Илья – сын главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина. Другой сын специалиста выступает в системе казанского клуба. У 19-летнего нападающего Артемия Гатиятулина 2 (1+1) очка в 13 матчах МХЛ за «Ирбис» при полезности «–3».
«Рубин» занимает восьмое место в ВХЛ, «Южный Урал» расположился на 23-м.