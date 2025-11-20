Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Старший сын Анвара Гатиятулина перешёл в «Южный Урал»

Старший сын Анвара Гатиятулина перешёл в «Южный Урал»
Комментарии

Старший сын Анвара Гатиятулина перешёл в «Южный Урал», сообщает пресс-служба клуба. Защитник Илья Гатиятулин покинул тюменский «Рубин» и стал игроком другого клуба ВХЛ – «Южного Урала» из Орска.

В составе тюменской команды 24-летний хоккеист провёл 101 матч и набрал 2 (1+1) очка при нулевом показателе полезности.

Илья – сын главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина. Другой сын специалиста выступает в системе казанского клуба. У 19-летнего нападающего Артемия Гатиятулина 2 (1+1) очка в 13 матчах МХЛ за «Ирбис» при полезности «–3».

«Рубин» занимает восьмое место в ВХЛ, «Южный Урал» расположился на 23-м.

Материалы по теме
«Ак Барс» снова фаворит Кубка Гагарина? Почти «уволенный» Гатиятулин пересобрал коллектив
«Ак Барс» снова фаворит Кубка Гагарина? Почти «уволенный» Гатиятулин пересобрал коллектив
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android